Im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich islamistische Rebellen und Regierungstruppen heftige Kämpfe geliefert.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, schlug das Militär den Angriff einer Rebellen-Gruppe mit Verbindungen zum Al-Kaida-Ableger Fatah al-Scham zurück. Zuvor hätten die Aufständischen in der Nähe von Armee-Posten im Viertel Dschobar zwei Bomben in Fahrzeugen gezündet. - Damaskus war in den vergangenen Tagen zweimal Ziel schwerer Anschläge.