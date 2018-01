In Syrien gibt es in einem Gebiet mit fast 400.000 eingeschlossenen Zivilisten erneut schwere Gefechte.

Das berichten sowohl regierungs- als auch oppositionsnahe Medien. Die Kämpfe in der Rebellenenklave Ghouta östlich von Damaskus würden von Explosionen, schweren Granateinschlägen und Luftangriffen begleitet, heißt es. Auslöser seien Attacken islamistischer Aufständischer gewesen. Vor zwei Tagen hatte es Berichte über eine vereinbarte Feuerpause für Ghouta gegeben. Aus Damaskus wurden diese allerdings nicht bestätigt.



An den für morgen in Russland geplanten Syrien-Friedensgesprächen werden keine Vertreter der Kurden teilnehmen. Eine Sprecherin der selbsternannten halbautonomen Kurden-Region in Nordsyrien begründete die Absage mit der Situation in der Region Afrin. Dort geht die türkische Armee seit einer Woche mit Gewalt gegen kurdische YPG-Kämpfer vor. Ankara betrachtet die YPG als syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans.



Gestern hatte bereits das größte syrische Oppositionsbündnis SNC angekündigt, die Konferenz in Sotschi zu boykottieren. Damit werden Vertreter wichtiger Konfliktparteien fehlen. Die Konferenz wird von Russland, der Türkei und dem Iran veranstaltet.

