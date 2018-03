Die Versorgungslage in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghouta ist weiter katastrophal.

Ein für heute geplanter Hilfskonvoi ist nicht gestartet. Das Internationale Rote Kreuz teilte mit, die Sicherheitslage sei zu schlecht. Nach Angaben der UNO war geplant, per Lastwagen Hilfsgüter für rund 70.000 Menschen in die Stadt Douma zu bringen. Bereits Anfang der Woche hatten Hilfsorganisationen einen Versuch, Lebensmittel und Medikamente in die Region zu bringen, abgebrochen, weil der Konvoi beschossen wurde.



Unterdessen berichteten Ärzte über Dutzende Verletzte, die offenbar Giftgas eingeatmet hatten. Aktivisten machten den syrischen Regierungstruppen erneut den Vorwurf, Chlorgas im Kampf gegen Aufständische einzusetzen. Die syrische Regierung wies das zurück und gab ihrerseits den Rebellen die Schuld an einem möglichen Giftgas-Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.