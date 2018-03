Die Menschen im syrischen Kampfgebiet Ost-Ghuta können weiterhin nicht mit Hilfsgütern versorgt werden.

Das Rote Kreuz verschob wegen der schlechten Sicherheitslage einen für heute geplanten Hilfskonvoi. Eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagte, unter den derzeitigen Bedingungen sei es nicht möglich, die Hilfen wie geplant auszuliefern.



Der Konvoi hätte nach UNO-Angaben Hilfsgüter für etwa 70.000 Menschen in der Stadt Duma in Ost-Ghuta bringen sollen. Schon am Montag musste ein erster Versuch der Hilfslieferung abgebrochen werden, weil der Konvoi unter Beschuss geriet.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte gestern abend die Konfliktparteien aufgerufen, die von ihm beschlossene Resolution für eine Waffenruhe für Ost-Ghuta endlich umzusetzen.

