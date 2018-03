Ost-Ghuta in Syrien

Die syrische Armee hat bei ihrer Offensive gegen Rebellen in Ost-Ghuta offenbar deutliche Bodengewinne erzielt.

Medienberichten zufolge versuchen die Regierungstruppen, die Region dreizuteilen und damit die Aufständischen unter Druck zu setzen. Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, sind die beiden Städte Duma und Harasta isoliert. Die Verbindungsstraßen dazwischen lägen nun im Schussbereich der Regierungssoldaten.



Die staatliche Nachrichtenagentur Sana bestätigte, dass die Armee tief in das besetzte Gebiet vorgedrungen ist. Die syrische Regierung will mit der Offensive nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hauptstadt Damaskus durch Aufständische beschossen wird.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.