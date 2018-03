Im syrischen Kriegsgebiet Ost-Ghuta hat es letzte Nacht offenbar keine Luftangriffe und auch keinen Beschuss mehr gegeben.

Das meldet die den Rebellen nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Das Internationale Rote Kreuz will heute wieder versuchen, mit einem Hilfskonvoi durchzukommen. Der Transport gestern war wegen der Kämpfe abgesagt worden. Rund 400.000 Menschen in Ost-Ghuta warten auf Hilfe.



Seit Beginn der syrischen Militäroffensive auf die Rebellenhochburg sind nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen mehr als 1.000 Menschen getötet worden. 5.000 Menschen wurden seit Mitte Februar verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.