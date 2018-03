In der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta sollen beim Luftangriff auf eine Schule 15 Kinder ums Leben gekommen sein. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Zudem seien zwei Frauen getötet worden, hieß es weiter. Die Regierungstruppen von Präsident Assad hatten im Februar eine großangelegte Offensive auf die von islamistischen Rebellen kontrollierte Region gestartet.



Unterdessen haben sich die USA besorgt über die Lage in Afrin im Norden Syriens geäußert. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, nach jüngsten Berichten sei die Mehrheit der Bevölkerung geflohen - angesichts drohender Angriffe durch die türkische Armee und deren Verbündete. Man rufe alle Seiten in der Region auf, den Hilfsorganisationen Zugang zu gewähren. Das türkische Militär hat Afrin nach eigener Darstellung eingenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.