Russland hat den syrischen Rebellen im belagerten Ost-Ghuta einen sicheren Abzug angeboten.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man garantiere den Kämpfern und ihren Familien freies Geleit durch einen Korridor. Die Männer dürften persönliche Waffen mitnehmen. Ein Ziel wurde nicht genannt. Die Rebellen reagierten ablehnend. Sie warfen Moskau vor, die Bevölkerung aus der Region vertreiben zu wollen.



Russland unterstützt in dem Konflikt die Truppen des syrischen Machthabers Assad. Dessen Armee und ihre Verbündeten sind in der Region weiter auf dem Vormarsch. Es ist ihnen bislang gelungen, ein Drittel von Ost-Ghuta von den Rebellen zurückzuerobern.



Der UNO-Sicherheitsrat in New York kündigte eine weitere Dringlichkeitssitzung zu Ost-Ghuta an. Sie soll um 16.00 mitteleuropäischer Zeit hinter verschlossenen Türen stattfinden. Frankreich und Großbritannien hatten die Sitzung beantragt. Es soll um mögliche Konsequenzen aus dem Nichtzustandekommen der von der UNO verlangten 30-tägigen Waffenruhe für ganz Syrien gehen.



Die Europäische Union rückte die Belagerung von Ost-Ghuta durch die syrischen Truppen in die Nähe von Kriegsverbrechen. Eine einjährige Belagerung, um die Bevölkerung auszuhungern, sowie der willkürliche Beschuss der Zivilbevölkerung könnten Kriegsverbrechen gleichkommen, hieß es in einer Mitteilung der EU-Außenbeauftragten Mogherini sowie des EU-Kommissars für humanitäre Hilfe, Stylianides. Die bloße Anwesenheit radikaler Rebellen könne den andauernden Beschuss und die Bombardierung der Zivilbevölkerung sowie medizinischer Einrichtungen nicht rechtfertigen.



Vertreter von Hilfsorganisationen beschrieben die Lage in Ost-Ghuta heute als grauenhaft. Viele Menschen harrten seit vier Wochen in Kellern aus. Sie hungerten und seien völlig ausgezehrt. Gestern war zum ersten Mal ein Hilfskonvoi dorthin durchgedrungen. Wegen eines Artillerieangriffs auf den Ort Duma konnte er aber nicht vollständig entladen werden.



Russland hatte vor mehreren Tagen tägliche mehrstündige Waffenruhen für Ost-Ghuta angekündigt, um die Bevölkerung zu versorgen und ihr die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen. Die Feuerpausen wurden aber meist nicht eingehalten.

Armee und Aufständische beschuldigten sich gegenseitig, sie gebrochen zu haben. Mit seiner Ankündigung war Russland unter der Waffenstillstands-Forderung der UNO geblieben.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.