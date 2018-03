Ein Rot-Kreuz-Konvoi hat Hilfsgüter in die umkämpfte Stadt Duma im syrischen Ost-Ghuta gebracht.

Nach Angaben des Internationalen Kommitees vom Roten Kreuz konnten die 13 Lastwagen komplett entladen werden. Sie hätten Essenspakete für 12.000 Menschen an Bord gehabt. Am Montag war wegen der schlechten Sicherheitslage ein erster Versuch gescheitert, Nahrungsmittel nach Duma zu bringen. Auch heute soll es nach UNO-Angaben Angriffe auf die Stadt gegeben haben.



Nach Berichten des staatlichen Fernsehens wurden erste Kämpfer und ihre Familien aus Ost-Ghuta herausgebracht. Sie seien in die nördliche Provinz Idlib unterwegs.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.