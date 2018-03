Das russische Militär will die Waffenruhe für Ost-Ghuta fortsetzen.

Sie werde so lange verlängert, bis alle Zivilisten die Rebellen-Enklave bei Damaskus verlassen hätten, sagte Außenminister Lawrow. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben bis heute Morgen 2.000 Menschen Ost-Ghuta verlassen. Man rechne damit, dass im Tagesverlauf rund 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden könnten.



In Nordsyrien setzt die Türkei offenbar mit unverminderter Härte ihre Militäroffensive gegen die Stadt Afrin fort. Ein Sprecher der Kurdenmiliz YPG erklärte, bei heftigen Bombardements in der Nacht seien mindestens 18 Menschen getötet worden. Die türkischen Truppen versuchten, die Stadt von Norden aus zu stürmen.

