Das russische Militär will die Waffenruhe für Ost-Ghuta fortsetzen.

Sie werde so lange verlängert, bis alle Zivilisten die Rebellen-Enklave bei Damaskus verlassen hätten, sagte Außenminister Lawrow. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben bislang mehr als viertausend Menschen Ost-Ghuta verlassen. Man rechne damit, dass im Tagesverlauf rund 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden könnten. - Russland und die Türkei forderten die internationale Gemeinschaft zu mehr Hilfe für die Menschen in der belagerten Stadt auf.



In Nordsyrien setzte Ankara seine Offensive gegen Stellungen in Afrin fort. Zugleich forderte die türkische Armee die kurdischen Kämpfer zur Aufgabe auf. Wer die Stadt verlasse, stehe unter dem Schutz des Militärs.



Nach Angaben der YPG-Miliz gab es bei weiteren Bombardierungen Tote. Die Rede ist mittlerweile von mindestens 42 Opfern. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Berichte nicht.

