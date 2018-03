Aus der syrischen Region Ost-Ghuta sollen nach Angaben der russischen Regierung heute mindestens 100 Zivilisten in sichere Gebiete gebracht werden.

Außerdem werde das Gebiet während einer Feuerpause mit humanitären Hilfsgütern beliefert, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.



Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte, dass Hilfstransporte bereitstehen. Laut dem Welternährungsprogramm haben die Lastwagen Weizenmehl für 26.000 Menschen geladen. Wegen Verstößen gegen die Waffenruhe waren geplante Hilfslieferungen in der Vergangenheit aber auch mehrfach gescheitert.



Ost-Ghuta wird seit Monaten von syrischen Regierungstruppen belagert. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.