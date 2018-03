Viele Zivilisten fliehen nach UNO-Angaben aus dem umkämpften Rebellengebiet Ost-Ghuta in Syrien.

Die verzweifelten und ausgehungerten Menschen würden in Aufnahmelagern unterkommen, erklärte die Sprecherin des Kinderhilfswerks Unicef, Mercado, in Genf. Die genaue Zahl der bislang aus Ost-Ghuta Geflohenen sei nicht bekannt. Die syrischen Streitkräfte und verbündete Milizen beschießen das Rebellengebiet vor den Toren von Damaskus mit Unterstützung Russlands. Offiziell gilt in der Region täglich eine mehrstündige Feuerpause, damit die eingeschlossene Zivilbevölkerung die Stadt verlassen kann.



An einem weiteren Brennpunkt des Krieges um die nordsyrische Stadt Afrin verstärkte die türkische Armee ihre Offensive, um endgültig die Kontrolle über das hauptsächlich von Kurden bewohnte Gebiet zu erlangen. Auch dort sind offenbar mehrere tausend Zivilisten nach anhaltendem Beschuss auf der Flucht. Zuletzt war hier von zahlreichen Toten die Rede.



Hören und lesen Sie auch noch ein Interview mit dem Oppositionsvertreter Sadiqu Al-Mousllie im Dlf. Er wirft der Weltgemeinschaft vor, in Syrien zu versagen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.