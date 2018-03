In Syrien besteht der Verdacht, dass die Regierungssoldaten möglicherweise erneut Giftgas eingesetzt haben.

Nach Luftangriffen in der Rebellenhochburg Ost-Ghuta hätten zahlreiche Menschen über Atembeschwerden geklagt, berichtete die oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Die Regierung in Damaskus hat den Einsatz von Giftgas im Kampf gegen Rebellenverbände wiederholt bestritten.



Eine vor einer Woche in Kraft getretene Waffenruhe von täglich fünf Stunden wurde in Ost-Ghuta immer wieder gebrochen. Sie sollte die Lieferung von Hilfsgütern in die Enklave ermöglichen, doch erst gestern war ein erster

Konvoi eingetroffen. Wegen des anhaltenden Beschusses wurde die Auslieferung der Hilfsgüter vorzeitig beendet.

