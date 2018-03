Auch am zweiten Tag einer von Russland ausgerufenen Feuerpause haben keine Einwohner die syrische Rebellenenklave Ost-Ghuta verlassen.

Am Kontrollpunkt Wafidin warteten nach örtlichen Berichten gestern zwar Busse und Krankenwagen. Zivilisten seien aber nicht aufgetaucht, hieß es. Russlands Außenminister Lawrow warf den Rebellen vor, Hilfslieferungen zu blockieren und die Evakuierung von Zivilisten zu verhindern.



UNO-Nothilfekoordinator Lowcock sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, rund 40 Lastwagen mit Hilfsgütern stünden bereit, um nach Duma zu fahren, die größte Stadt Ost-Ghutas. Es gebe aber keinerlei Genehmigung der Regierung in Damaskus, in die belagerten Gebiete zu fahren.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief Russland, die Türkei und den Iran dazu auf, sich für ein Ende der Gefechte in Syrien einzusetzen. Sie müssten dafür sorgen, dass eine 30-tätige Waffenruhe geachtet werde, schrieb Mogherini an die Außenminister.

