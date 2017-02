Ost-Ukraine Bundesregierung kritisiert Anerkennung von Pässen durch Moskau

Ein Panzer der prorussischen Separatisten in der Region um Donezk (dpa / picture-alliance / Mikhail Sokolov / TASS)

Die Bundesregierung hat Russland dafür kritisiert, dass es die in den ukrainischen Separatistengebieten ausgestellten Pässe anerkennt.

Präsdident Putin hatte am Wochenende ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Pässe und andere Ausweispapiere aus Donezk und Luhansk werden demnach anerkannt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, das sei ein eindeutiger Verstoß gegen Geist und Zielsetzung der Friedensvereinbarungen von Minsk. Ein Sprecher des Kreml in Moskau sprach dagegen von einer humanitären Geste für die isolierte Bevölkerung in der Region.