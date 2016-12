Ost-Ukraine Feuerpause trat um Mitternacht in Kraft

Ein ukrainischer Panzer nahe dem Ort Peski bei Donezk. (AFP / OLEKSANDR RATUSHNIAK)

In der Ost-Ukraine gilt seit Mitternacht eine Feuerpause.

Über ihre Einhaltung gibt es aus der Konfliktregion noch keine Berichte. Vertreter Russlands, der Ukraine und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatten sich am Mittwoch in Minsk auf die Feuerpause über Weihnachten verständigt. Die pro-russischen Rebellen kündigten am Abend an, sich daran zu halten. Dies hatte zuvor bereits die ukrainische Armee bekanntgegeben.