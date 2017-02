Ost-Ukraine-Konflikt EU-Minister weiter für Strafmaßnahmen gegen Moskau

Die umkämpfte Stadt Awdijiwka in der Ost-Ukraine (AFP / Alexeij Filippov)

Die Außenminister der Europäischen Union sind dafür, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten.

Die Strafmaßnahmen müssten solange in Kraft bleiben, bis Präsident Putin die für die Ostukraine vereinbarte Feuerpause einhalte und den Abzug schwerer Waffen von den Frontlinien gewährleiste, hieß es auf dem Treffen in Brüssel. Desweiteren werde die EU niemals die Annexion der Halbinsel Krim durch Moskau akzeptieren.



Die Kämpfe im Osten der Ukraine waren in der vergangenen Woche nach Monaten relativer Ruhe wieder neu aufgeflammt. Dabei kamen mindestens 33 Menschen ums Leben, darunter auch Zivilisten.