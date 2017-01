Ost-Ukraine Mehrere Tote bei neuen Kämpfen, Poroschenko in Berlin erwartet

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko kommt erneut nach Berlin. (dpa/ picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bei schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine sind mindestens fünf Soldaten der Regierungstruppen getötet worden.

Nach Angaben aus Kiew wurden in den vergangenen 24 Stunden weitere 13 Soldaten verletzt. Die prorussischen Separatisten berichteten, dass bei den Gefechten nahe der Stadt Donezk auch ein Zivilist getötet worden sei. In mehreren Ortschaften sei die Strom- und Gasversorgung wegen Schäden an der Infrastruktur zusammengebrochen.



Heute Nachmittag wird der ukrainische Präsident Poroschenko zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt erwartet. Dabei soll über den Stand der Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk beraten werden.