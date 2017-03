Aus dem Osten der Ukraine werden neue Kämpfe gemeldet.

Vertreter der Armee sprachen von zwei getöteten sowie 16 verletzten Regierungssoldaten binnen 24 Stunden und machten die prorussischen Separatisten dafür verantwortlich. Nach Angaben eines Sprechers der selbsternannten Volksrepublik Donezk wurde bei Gefechten auch ein Rebell getötet.



Am 20. Februar war nach einem Wiederaufflammen der Kämpfe eine neue Waffenruhe für die Konfliktregion in Kraft getreten. Vorgesehen war auch ein Abzug schwerer Waffen von der Frontlinie. Zuletzt hatten Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von einer erneuten Zunahme der Verstöße gegen die Feuerpause berichtet.