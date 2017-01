Ost-Ukraine Merkel spricht von besorgniserregender Lage

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu Besuch in Berlin. (dpa/ picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt über die Lage in der Ost-Ukraine gezeigt.

Einen Waffenstillstand gebe es dort nicht, sagte sie bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Poroschenko in Berlin. Die Lage an der sogenannten Kontaktlinie, wo sich Regierungstruppen und pro-russische Rebellen gegenüberständen, sei besorgniserregend. Deshalb müsse der Friedensprozess auf der Grundlage des Minsker Abkommens fortgesetzt werden, auch wenn es mühsam sei. Poroschenko erklärte, dazu brauche sein Land europäische Unterstützung. Zuletzt waren bei Gefechten in der Nähe von Donezk mindestens drei ukrainische Soldaten getötet worden.