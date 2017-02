Ost-Ukraine Neue Waffenruhe hält nicht

Pro-russische Aktivisten in der Region Donezk. (dpa/picture-alliance/Dan Levy)

Im Osten der Ukraine ist die von heute an vereinbarte neue Waffenruhe von pro-russischen Separatisten mindestens ein Mal gebrochen worden.

Nach Darstellung eines ukrainischen Presse-Offiziers wurde im Frontabschnitt Donezk eine Zivilistin durch einen Schuss verletzt. Die Separatisten in der Region sprachen von acht Angriffen der ukrainischen Armee seit Sonntag, machten aber zunächst keine weiteren Angaben. Die Außenminister der Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands hatten am Wochenende in München den neuen Anlauf zu einem Waffenstillstand begrüßt. Unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hatten beide Seiten in der vergangenen Woche zugesichert, schwere Waffen von der Frontlinie abzuziehen.