Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine haben die Notwendigkeit einer strikten Einhaltung der Waffenruhe in der Ost-Ukraine betont.

Bundeskanzlerin Merkel führte am Abend ein Telefongespräch mit den Präsidenten Hollande, Putin und Poroschenko. Dabei einigten sich die Teilnehmer auf eine Erklärung, in der nach Angaben von Bundesregierungs-Sprecherin Demmer unter anderem auch Fortschritte beim Gefangenenaustausch zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russischen Aufständischen verlangt werden. Deutschland und Frankreich vermitteln im sogenannten Normandie-Format zwischen der Ukraine und Russland, das die Rebellen unterstützt. Trotz einer seit Anfang des Monats geltenden Waffenruhe hatte es in der Ost-Ukraine zuletzt erneut Kämpfe gegeben.