Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa warnt vor einem Wiederaufflammen der Kämpfe in der Ostukraine.

Sowohl die Regierungstruppen, als auch die prorussischen Separatisten hielten die Waffenstillstandsvereinbarung nicht ein, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Beobachtermission, Hug, der Deutschen Presse-Agentur. Allein im Mai habe es mehr als 27.000 Verstöße gegeben.



Bundesaußenminister Maas will sich heute ein Bild von der Frontlinie im Osten des Landes machen. Zusammen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Klimkin besucht er das verlassene Dorf Schyrokyne. Der 2014 und 2015 heftig umkämpfte Ort wird mittlerweile von ukrainischen Truppen kontrolliert. Maas sagte in Kiew, er hoffe auf eine Wiederbelebung der Gespräche über eine Konfliktlösung in der Ostukraine.

