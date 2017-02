Ost-West-Rentenangleichung Tillich (CDU) fordert Nachbesserungen

Die Bundesregierung will die Renten in Ost und West bis 2024 angleichen. (picture alliance / dpa-ZB / Soeren Stache)

Sachsens Ministerpräsident Tillich hat Änderungen am Gesetz zur Ost-West-Rentenangleichung zugunsten der jüngeren Generation gefordert.

Die begrüßenswerte Verbesserung ostdeutscher Bestandsrenten werde mit einer Schlechterstellung der künftigen Renten bezahlt, sagte Tillich der "Rheinischen Post". Nach Ansicht des CDU-Politikers werden die Lohnverhältnisse im Osten auch weiterhin unterhalb des gesamtdeutschen Durchschnittseinkommens liegen. Die jüngere Generation sei dadurch klar im Nachteil.



Mit dem Gesetz zur Rentenangleichung befasst sich heute das Bundeskabinett. Dem Entwurf zufolge sollen die Rentenwerte in Ost und West in mehreren Schritten bis Juli 2024 angeglichen werden. Gleichzeitig wird der Hochwertungsfaktor gesenkt, durch den Beschäftigte in Ostdeutschland bei gleichem Gehalt einen höheren Rentenanspruch erwerben als Arbeitnehmer im Westen. Ab 2025 werden alle Gehälter mit einem einheitlichen Rentenwert berechnet.