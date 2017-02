Ost-West USA informiert von Prag aus mit neuem TV-Nachrichtensender

Radio Freies Europa. Prag (dpa / picture alliance / Martin Sterba)

Der US-Auslandssender Radio Freies Europa hat einen TV-Kanal in russischer Sprache gestartet.

Dieser stelle für Fernsehzuschauer und Internet-Nutzer eine Alternative zu russischen Angeboten dar, teilte die Rundfunkstation mit Sitz in Prag mit. Das neue 24-stündige Nachrichtenprogramm mit dem Namen "Gegenwart" könne außer in Russland unter anderem in der Ukraine, Georgien, den baltischen Staaten und auch in Deutschland empfangen werden. Kooperationspartner von Radio Freies Europa sei die Stimme Amerikas. - Beide Sendeanstalten werden vom US-Kongress finanziert und waren während des Kalten Krieges eine wichtige Informationsquelle für die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang.