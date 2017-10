Burundi hat als erstes Land den Internationalen Strafgerichtshof verlassen.

Der Austritt war vor einem Jahr angekündigt worden und ist heute in Kraft getreten. Die Regierung wirft dem Gericht in Den Haag vor, nur gegen afrikanische Länder vorzugehen. Amnesty International kritisierte, Burundi versuche auf zynische Weise, der Justiz zu entkommen. Derzeit laufen vorläufige Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in dem Land. Dem Internationalen Strafgerichtshof gehören nun noch 123 Staaten an. Er verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.