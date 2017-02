Ostafrika Entwicklungsminister Müller für rasche Nothilfe

Der Bürgerkrieg im Südsudan ist einer der Hauptgründe für die große Hungersnot im Land. (dpa/picture-alliance/Beatrice Mategwa)

Entwicklungsminister Müller hat die internationale Staatengemeinschaft angesichts der Hungersnot im Südsudan zu rascher Nothilfe aufgerufen.

Man dürfe dem Sterben der Menschen dort nicht zuschauen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es müsse doch möglich sein, weltweit fünf Milliarden Euro zur Stabilisierung der Lage aufzubringen. Das Entwicklungsministerium trägt nach Angaben Müllers in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Milderung der Hungerkrise in Ost-Afrika bei. Dem müssten sich andere Staaten anschließen. Die Herausforderung sei riesig, betonte Müller. Jeder könne aber einen Beitrag leisten, das Überleben der Menschen in den Dürregebieten zu sichern.