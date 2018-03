Die Parteivorsitzende der Linken, Kipping, hat die Debatte um einen Ostbeauftragten kritisiert.

Auf den letzten Drücker jetzt einen Quoten-Ossi für das Bundeskabinett zu suchen, sei demütigend für die Lebensleistung von Millionen, sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Menschen im Osten brauchten nicht nur eine symbolische Stimme, sondern einen Zukunftsplan Ost. Auch dem rechten Populismus im Osten könne nur begegnet werden, wenn sich der Staat in der Gesellschaft zurückmelde und in Zukunftsprojekte wie soziale Sicherheit, Bildung, Mobilität und Digitalisierung investiere, so die Linken-Politikerin.



In der bisherigen Koalition war die SPD-Politikerin Gleicke Ostbeauftragte. Berichte, wonach der brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Stübgen ihre Nachfolge antreten soll, wurden bislang nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.