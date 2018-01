Die Umweltschutzorganisation Greenpeace drängt darauf, das Öl des gesunkenen iranischen Tankers "Sanchi" abzupumpen. Andernfalls drohe die tierreiche Meeresregion vor der Küste Ostchinas schwer geschädigt zu werden, sagte Greenpeace-Experte Jörg Feddern dem Deutschlandfunk. Technisch sei das durchaus möglich.

Eine ähnliche Maßnahme sei bereits Ende 2002 nach der Havarie der "Prestige" vor der spanischen Küste durchgeführt worden. Um einen Zeitplan fürs Abpumpen zu bestimmen, müsse als erstes überprüft werden, ob die Tanks des Schiffs noch dicht seien, führte Feddern aus.



Die "Sanchi" war vor gut einer Woche mit 136.000 Tonnen Leichtöl an Bord mit dem chinesischen Frachter "CF Crystal" zusammengestoßen und in Brand geraten. Während sich die 21 Besatzungsmitglieder des Frachters in Sicherheit bringen konnten, dürften die 32 Seeleute des Tankes nicht überlebt haben. Bis Montag wurden drei Leichen geborgen.



Gestern sank das Wrack. Es liegt in rund hundert Metern Tiefe und auf der Meersoberfläche hat sich ein Ölteppich gebildet. Er ist nach Angaben des staatlichen chinesischen Senders CCTV zehn mal vier Seemeilen groß. Das sind mehr als 130 Quadratkilometer. Dem Bericht zufolge haben Spezialisten damit begonnen, Öl an der Meeresoberfläche abzufangen und zu binden. Die Suche nach Überlebenden wurde eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.