Nach dem Untergang eines iranischen Öltankers im ostchinesischen Meer hat sich der Ölteppich weiter ausgebreitet.

Wie die chinesischen Behörden in Peking mitteilten, verdreifachte sich die verschmutzte Meeresoberfläche innerhalb von vier Tagen auf nun 332 Quadratkilometer. Der Tanker war am 4. Januar aus noch unbekanntem Grund mit einem Frachter zusammengestoßen, in Brand geraten und später gesunken. Die 32 Seeleute an Bord des Tankers kamen ums Leben.

