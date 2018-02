Die Partei "Die Linke" hat einen Maßnahmenkatalog speziell für Ostdeutschland entworfen.

Ziel sei es, das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen zu stärken, sagte die Franktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Henning-Wellsow, in Erfurt. In dem sogenannten Aktionsplan Ost strebt die Linkspartei unter anderem an, die Unterschiede zwischen Ost und West in der Tarifpolitik aufzuheben. Außerdem verlangt sie mehr Investitionen in digitale Infrastruktur, zum Beispiel für Breitband-Internet-Verbindungen in ländlichen Regionen. "Die Linke" will außerdem Vorschläge für ein Einwanderungsgesetz vorlegen, das eine bessere Integration in Ostdeutschland ermöglichen soll.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.