Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, kritisiert, dass herausgehobene Positionen zu oft an Westdeutsche vergeben werden.

In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" sprach Krüger von einer "Dominanz der Westdeutschen in den Eliten". Dem Blatt zufolge stammen in Ostdeutschland nur 13 Prozent der Richter auch von dort.



Krüger sagte, diese Situation werde als kultureller Kolonialismus erlebt - auch wenn die Lage auf den ersten Blick mit Bundeskanzlerin Merkel und dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck anders aussehe.