Papst Franziskus hat im Petersdom die Osterfeierlichkeiten mit einem Gedenken an die Auferstehung Christi fortgesetzt.

Zur traditionellen Osternacht waren mehrere tausend Gläubige in den Vatikan gekommen. Franziskus sprach mit Blick auf die jüngsten Kriegsmeldungen von Bildern der Verwüstung und des Untergangs, die alltäglich geworden seien.

Deutsche Kirchenvertreter riefen zu Ostern zu Gerechtigkeit, Versöhnung und Gottvertrauen auf. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, warnte im Deutschlandfunk davor, angesichts von Terror und Gewalt zu verzweifeln. Dies wäre genau das, was Terroristen zum Ziel hätten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte dem Magazin "Der Spiegel", angesichts des Todes könnten Menschen Trost bei der Kirche finden.



Der Generalbischof der koptischen Kirche in Deutschland, Damian, erinnerte in Höxter an die jüngsten Anschläge gegen Kirchen in Ägypten, bei denen mehr als 40 Menschen getötet wurden. Damian betonte in seiner Osterbotschaft, die koptisch-orthodoxe Kirche sei zutiefst bestürzt und erschüttert, aber nicht hoffnungslos. Dies entspreche der Botschaft, die von Jesus Christus am Kreuz ausgehe: In seiner scheinbaren Schwäche habe er den Gläubigen Kraft gegeben.