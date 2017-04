Vertreter der Kirchen in Deutschland haben in ihren Osterbotschaften zu mehr Solidarität und Mut aufgerufen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte in München, die Auferstehung Jesu Christi sei ein starkes Zeichnen, das Grenzen fallen lasse. Nation, Hautfarbe oder sozialer Stand seien nicht mehr wichtig. Der Rheinische Präses Rekowski warnte davor, sich von Ängsten und Gefahren lähmen zu lassen.



Der Freiburger Erzbischof Burger sagte in seiner Predigt, einige wenige Menschen stellten ihre Machtinteressen über das Leben unschuldiger Kinder, Frauen und Männer. Deshalb müssten Millionen Menschen leiden. Hoffnung mache das Engagement der vielen humanitären Helfer.



In Rom begann die feierliche Ostermesse mit Papst Franziskus. Zehntausende Menschen versammelten sich dazu auf dem Petersplatz. Am Mittag wird der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis" spenden.