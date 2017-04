Vertreter der Kirchen in Deutschland haben in ihren Osterbotschaften zu mehr Solidarität und Mut aufgerufen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte in München, die Auferstehung Jesu Christi sei ein starkes Zeichen, das Grenzen fallen lasse. Nation, Hautfarbe oder sozialer Stand seien nicht mehr wichtig.



Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, mahnte mehr Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa an. Es gehe darum, die österliche Perspektive des neuen Lebens und des Aufbruchs ernst zu nehmen, sagte er ebenfalls in München.