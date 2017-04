Bei den traditionellen Ostermärschen sind heute bundesweit tausende Anhänger der Friedensbewegung auf die Straße gegangen.

Allein in Stuttgart demonstrierten etwa 2.000 Menschen unter dem Motto "Verantwortung für den Frieden, nicht für den Krieg". In München beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 1.000 Personen. Redner kritisierten dort die jüngsten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Kundgebungen gab es auch in Berlin und Duisburg. - Die Organisatoren erwarten bis Ostermontag in ganz Deutschland mehrere 10.000 Teilnehmer. Mit den Ostermärschen soll auch ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden.