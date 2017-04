Die Friedensbewegung hat ein positives Zwischenfazit der diesjährigen Ostermärsche gezogen.

Bei bislang über 60 Veranstaltungen haben es eine größere Beteiligung gegeben als zuletzt, teilten die Organisatoren in Frankfurt am Main mit. Die größten Demonstrationen gab es gestern in Stuttgart mit 2.000 Teilnehmern sowie in München und Berlin mit jeweils etwa 1.000 Menschen. Die Friedensdemonstrationen werden bundesweit bis Ostermontag fortgesetzt. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Nein zu Krieg und Terror! Nein zur weiteren Aufrüstung Deutschlands und der EU!"