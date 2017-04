Die Friedensbewegung setzt ihre traditionellen Ostermärsche heute mit vielen Aktionen und Kundgebungen fort.

Unter anderem ist in Nordrhein-Westfalen ein Fahrrad-Korso geplant, in Frankfurt Oder gibt es am Nachmittag eine Friedensveranstaltung. Die Organisatoren hatten bereits gestern ein positives Zwischenfazit gezogen. Die Beteiligung an den Ostermärschen sei deutlich größer gewesen als zulezt, hieß es in Frankfurt am Main. - Die Friedensdemonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Nein zu Krieg und Terror! Nein zur weiteren Aufrüstung Deutschlands und der EU!"