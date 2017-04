Die Friedensbewegung hat ihre traditionellen Ostermärsche fortgesetzt.

Unter anderem gibt es in Nordrhein-Westfalen ein Fahrrad-Korso über eine Strecke von rund 30 Kilometern. Auch in zahlreichen anderen Städten waren Veranstaltungen geplant, darunter Hamburg und Frankfurt am Main. Die Organisatoren hatten bereits gestern ein positives Zwischenfazit gezogen. Die Beteiligung an den Ostermärschen sei deutlich größer gewesen als zuletzt, hieß es in Frankfurt am Main. - Die Friedensdemonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Nein zu Krieg und Terror! Nein zur weiteren Aufrüstung Deutschlands und der EU!"