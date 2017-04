Zu den diesjährigen Ostermärschen sind Aktionen in mehr als 70 deutschen Städten geplant.

Den Auftakt bilden am Nachmittag zwei Mahnwachen in Erfurt. Bis Ostermontag wollen die Aktivisten mit Demonstrationen, Radtouren und Festen für eine friedlichere Welt werben. Sie fordern unter anderem die Einstellung sämtlicher Rüstungsexporte, ein Verbot von Drohnen im Krieg sowie einen Stopp der Bundeswehreinsätze im Ausland. Die Veranstalter rechnen mit einigen Zehntausend Teilnehmern. Die traditionell größte Aktion, der Ostermarsch Rhein-Ruhr, findet am Samstag unter dem Motto "Nein zu Krieg und Terror" statt.