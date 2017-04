Die Kirchen in Deutschland haben an Ostern zu Gerechtigkeit, Versöhnung und Gottvertrauen aufgerufen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, betonte, die Menschen sollten die Perspektive des Aufbruchs, die auch Europa inspiriere, ernst nehmen. Kölns Erzbischof Woelki bezeichnete in seiner Predigt die Osterbotschaft als aktueller denn je. Die Welt brauche nichts nötiger als das Zeugnis der Auferstehung, da sie "so sehr vom Tod gezeichnet" sei. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte, Ostern mache Mut, mit neuem Vertrauen in die Zukunft zu schauen und sich zu öffnen für Mitmenschen.



Die Osterfeierlichkeiten im Vatikan erreichen am Mittag ihren Höhepunkt. Papst Franziskus wird den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis" spenden. Es werden mehrere zehntausend Menschen erwartet.