Mehrere Nato-Staaten haben in Polen und im Baltikum ein großangelegtes Manöver mit tausenden Soldaten gestartet.

Unter dem Kommando der USA nehmen rund 18.000 Soldaten aus 19 Nato- und Nicht-Nato-Staaten an der Militärübung teil. Auch die Bundeswehr beteiligt sich an dem Manöver, das bis Mitte Juni dauern soll. Die Nato organisiert dieses Großmanöver in der Region seit 2010 jedes Jahr. Seitdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim im Schwarzen Meer vor vier Jahren annektiert hat, zeigt die Nato deutlich mehr Präsenz in ihren östlichen Mitgliedstaaten.



Kurz vor Beginn des Manövers hieß es aus Kreisen des Militärbündnisses, die Nato-Staaten wollten angesichts möglicher Bedrohungen durch Russland die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen erhöhen. Weitere 30.000 Soldaten, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge sollten demnach im Fall einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen verlegt werden können.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.