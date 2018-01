Die Situation auf dem vor der Ostküste Chinas in Brand geratenen Öltanker wird offenbar immer dramatischer.

Wie das chinesische Verkehrsministerium mitteilte, wächst die Sorge, dass das Schiff explodieren und sinken könnte. Die Einsatzkräfte würden bei ihren Rettungsarbeiten durch das starke Feuer und die giftigen Gase behindert. Teams aus China, Südkorea und den USA suchen nach 32 vermissten Seeleuten, die an Bord waren. Dem Ministerium zufolge wurde inzwischen ein Leichnam geborgen und zur Identifizierung nach Schanghai gebracht.



Der unter der Flagge Panamas fahrende Öltanker war Samstagabend mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen und in Brand geraten. Experten befürchten große Schäden für die Umwelt durch das Öl an Bord.

