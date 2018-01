Der vor gut einer Woche vor der Ostküste Chinas in Brand geratene iranische Öltanker ist gesunken.

Das berichten sowohl das chinesische Staatsfernsehen als auch die iranische Nachrichtenagentur Isna. Vermutlich kamen alle 32 Besatzungsmitglieder ums Leben.



Der unter der Flagge Panamas fahrende iranische Tanker soll 136-tausend Tonnen Leichtöl an Bord gehabt haben. Er war am 6. Januar mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen und trieb seitdem brennend im chinesischen Meer. Einsatzkräfte hatten sich bemüht, ein Auslaufen des geladenen Öls zu verhindern. Wie viel Öl noch an Bord des jetzt gesunkenen Tankers verblieb, ist nicht bekannt.

