Die sächsische Polizei hat beim Neonazi-Festival "Schild & Schwert" in Ostritz T-Shirts und Plakate beschlagnahmt.

In einem Tweet der Polizei heißt es, die Staatsanwaltschaft habe den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen als erfüllt angesehen. Wie es weiter hieß, trugen auch Ordner des Festivals Shirts mit dem Aufdruck "Sicherheitsdienst Arische Bruderschaft" sowie zwei gekreuzten Stabhandgranaten. Die Polizei erließ ein Alkoholverbot für das gesamte Festivalgelände. Bis zum Nachmittag kamen rund 750 Menschen dorthin.



In Ostritz laufen parallel zu der Neonazi-Veranstaltung zahlreiche Gegenkundgebungen, darunter ein "Friedensfest" der Stadt und die Aktion "Rechts rockt nicht", angemeldet von der Linkspartei. Die Zahl der Teilnehmer lag ingesamt bei mehr als 1.000.



Bisher kam es in Ostritz nicht zu Ausschreitungen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.