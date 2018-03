Nach der Präsidentschaftswahl in Russland haben die Grünen ihre Forderung nach einem Stopp für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland erneuert.

Der Parteivorsitzende Habeck sagte in Berlin, das sei einer der wenigen Punkte, die Russland wirklich weh täten. Er verwies neben der Kritik an der außenpolitischen Rolle Russlands in der Ukraine und Syrien auch darauf, dass die Gasfernleitung ökologisch und klimapolitisch falsch sei. Denn die Kapazitäten reichten jetzt schon mehr als aus, und wenn man mit der Energiewende ernst machen wolle, dann brauche man die Pipeline nicht, betonte Habeck.

