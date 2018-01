Umweltverbände haben die Bundesregierung aufgefordert, das umstrittene Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu stoppen.

In einem offenen Brief wandten sich WWF und Nabu an die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD. Darin heißt es, die geplante Gasleitung bedrohe das Ökosystem der Ostsee und die Solidarität innerhalb der EU.



Nord Stream 2 soll russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Östliche EU-Mitglieder und die Ukraine befürchten, mit der neuen Leitung umgangen zu werden. Eine Genehmigung für den deutschen Streckenabschnitt gibt es noch nicht. Das zuständige Bundesamt teilte mit, dass noch einige Punkte zu klären seien.



Sollten die deutsche Behörden das Projekt genehmigen, wollen die Umweltverbände dagegen klagen. Sie sehen auch Hinweise auf Verfahrensfehler und eine unzureichende öffentliche Beteiligung.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.