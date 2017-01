Ostsee Sturmflut sorgt für Überschwemmungen

Eine gesperrte und überflutete Straße in Wismar (dpa-Zentralbild)

Eine Sturmflut hat am Abend die Ostseeküste erreicht.

Auf den Inseln Rügen und Usedom überspülten die Wellen die Strände bis zu den Dünen. Seebrücken wurden gesperrt. Auf Usedom wurde Alarmstufe Drei ausgerufen. Einige Steilufer und Teile von Strandpromenaden seien abgebrochen, sagte ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. - In Rostock ist die Altstadt teilweise überflutet, auch in Wismar, Stralsund und Lübeck gab es Überschwemmungen. In vielen Städten sicherten die Bewohner ihre Häuser mit Sandsäcken.