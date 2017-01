Ostseeküste Nach stärkster Sturmflut seit 2006 sinken Pegelstände

Eine gesperrte und überflutete Straße in Wismar. (dpa-Zentralbild)

Nach der stärksten Sturmflut an der deutschen Ostseeküste seit 2006 sinken seit Mitternacht die Pegelstände überall.

Die Wasserstände waren am frühen Morgen allerdings noch rund einen Meter höher als normal. Vor allem in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern führte die Flut zu Überschwemmungen und Sachschäden. Einzelne Deiche wurden überspült, Keller liefen voll und Straßen in Küstennähe wurden gesperrt. Auf Usedom galt Alarmstufe Drei. Nach Angaben der Behörden brachen einige Steilufer und Teile von Strandpromenaden ab.